PSG : Neymar regrette son départ, le Barça l'avait alerté !

Nasser Al-Khelaïfi a été clair, Neymar n’a aucune chance de quitter le Paris Saint-Germain au mercato estival.

Mais apparemment, les démentis du président francilien ne suffisent pas pour arrêter les rumeurs. L’Espagne en est effectivement persuadée, l’attaquant brésilien sera transféré cet été, probablement au Real Madrid. Au FC Barcelone aussi, on y croit dur comme fer. Le responsable de l’équipe première Javier Bordas assure que l’ancien Blaugrana n’est pas heureux à Paris et qu’il regrette même son départ l’été dernier.

« Il peut signer n'importe où. Cela ne me ferait pas plaisir qu'il signe au Real Madrid. Il paraît qu'il n'est pas épanoui à Paris, on s'en doutait, a glissé le dirigeant catalan pour la chaîne Mega. Il était bien à Barcelone et je suis sûr qu'il regrette d'être parti. » On se demande si ce n’est pas plutôt le Barça qui regrette son départ et le paiement de sa clause à 222 millions d’euros… Quoi qu’il en soit, le champion d’Espagne, à l’image de Lionel Messi, redoute vraiment la signature de Neymar au Real.