PSG ‍: Même avec Marquinhos, Luis Enrique sera sans pitié

PSG.

Par Eric Bethsy

Connu pour sa forte personnalité, Luis Enrique n’hésitera pas à prendre des décisions importantes la saison prochaine. Le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain pourrait bien rétrograder certains cadres de l’effectif, y compris le capitaine et défenseur central Marquinhos.

Et si l’on assistait vraiment à une révolution au Paris Saint-Germain ? Le mot a souvent été employé après une saison décevante des Parisiens. Mais cette fois, le club de la capitale possède un entraîneur capable de prendre des décisions courageuses. Les cartes seront totalement redistribuées et certains titulaires habituels risquent de déchanter.

Donnarumma concurrencé ?

Parmi les exemples cités par le journaliste Jonathan Johnson, CBS Sports n’est pas certain que Gianluigi Donnarumma conservera son statut la saison prochaine. Le gardien italien sort d’un exercice contrasté avec des erreurs grossières qui n’ont échappé à personne. Bien sûr, l’ancien portier du Milan AC garde la confiance de ses dirigeants, mais ces derniers souhaitent recruter un concurrent plus menaçant.

En parlant de concurrence, Marco Verratti y sera également confronté. Dans un secteur de jeu déjà bien fourni, l’arrivée de Manuel Ugarte risque de compliquer la tâche du « Petit Hibou » qui n’est plus un intouchable aux yeux de ses supérieurs. D’ailleurs, son départ cet été n’est pas à exclure puisque le Paris Saint-Germain ne lui fermerait pas la porte si l’Atlético Madrid, l’un de ses courtisans, venait à transmettre une offre convenable.

👀 Tous les jours, on a le droit à une nouvelle vidéo de Marquinhos en train de s’entraîner.



🙄 On espère que ça portera ses fruits à la reprise du championnat ! pic.twitter.com/7HXmFcjVTD — Media Parisien (@MediaParisien) July 13, 2023

Enfin, outre l’attaquant Kylian Mbappé à qui la direction demande de prolonger sous peine d’être poussé vers la sortie, notre confrère s’inquiète pour le défenseur central Marquinhos. Le Brésilien n’évolue plus à son meilleur niveau depuis quelques mois. Ce qui risque de lui coûter cher après les arrivées de Milan Skriniar et de Lucas Hernandez, également à la lutte avec Presnel Kimpembe. Au moins l’un des quatre sera exclu de l’équipe type. Et le capitaine parisien n’est pas à l’abri d’une mauvaise surprise.