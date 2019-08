PSG : Neymar refuse Madrid, Fred Hermel entre dans la bataille

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Mardi, les dirigeants du FC Barcelone étaient à Paris pour négocier la venue de Neymar. Malheureusement pour les différents protagonistes du dossier, aucun accord n’a été trouvé entre les deux clubs. Cependant, un point est d’ores et déjà réglé : l’accord entre Barcelone et le n°10 du PSG. En effet, sur l’antenne de RMC, le correspondant Fred Hermel a confirmé que Neymar s’était d’ores et déjà entendu avec le Barça sur un plan financier. Par ailleurs, le journaliste précise que l’international auriverde n’a aucunement l’intention de rejoindre le Real Madrid, qui s’est également mêlé de loin à ce dossier, son unique envie étant de retrouver ses amis Lionel Messi et Luis Suarez en Catalogne.

« Le Barça tient la corde pour une raison très simple, c’est que Neymar lui souhaite impérativement aller à Barcelone. Aujourd’hui, un de mes amis à Barcelone très bien introduit me disait que le joueur avait trouvé un accord financier avec le Barça au mois de mars. Il est prêt à baisser de moitié son salaire la première année pour le fair-play financier, et comme s’il revient, il signera pour 4 ou 5 ans, cette baisse ponctuelle de salaire sera compensée les années suivantes. Le joueur n’est jamais perdant, ce serait un report de salaire car pour l’heure, Barcelone n’a pas les moyens. Paris veut du cash, mais le Barça n’a absolument pas de cash. C’est très compliqué même s’il y a de l’envie du côté du joueur, du coté des dirigeants et du côté de Messi » a indiqué Fred Hermel, pour qui l’avenir de Neymar se situe clairement entre Barcelone et Paris actuellement.