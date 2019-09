PSG : Neymar refuse le clash, il va tout donner à Paris !

Dans : PSG, Ligue 1.

Neymar a rendu une copie convaincante avec le Brésil vendredi soir aux Etats-Unis face à la Colombie, et la star du PSG sera également du rendez-vous mercredi prochain face au Pérou. Neymar devra ensuite rentrer à Paris, et pourrait donc prétendre à une place dans le groupe de Thomas Tuchel pour la réception de Strasbourg samedi prochain au Parc des Princes. Suspendu pour la réception du Real Madrid quelques jours plus tard, Neymar sera peut-être préservé, d'autant plus qu'il s'agira des retrouvailles très attendus entre les Ultras du PSG et un joueur qui a défrayé la chronique tout l'été.

Quoi qu'il en soit, et même s'il a été déçu de ne pas partir au FC Barcelone, Neymar n'a pas l'intention de glander toute la saison au Paris Saint-Germain et il veut le prouver dès le match face à Strasbourg, club contre qui il s'était blessé en début d'année. C'est du moins un message que le clan Neymar a fait passer auprès des dirigeants. « Son entourage relaie d’ailleurs l’idée qu’il serait disposé à jouer ce match et à tout donner pour le PSG maintenant que les turbulences liées à son vrai faux transfert sont derrière lui », explique ce dimanche Le Parisien. Le Brésilien est désormais dans une logique de paix, personne ne s'en plaindra, même s'il faut passer des paroles aux actes.