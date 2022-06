PSG : Neymar refuse Chelsea, un seul club le fait rêver !

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Neymar et le PSG, c'est peut-être une histoire sur le point de s'achever. Le club de la capitale n'est en effet pas opposé à un départ de sa star brésilienne.

Le PSG compte bien changer de visage cet été lors de l'intersaison. Comme l'a récemment rappelé Nasser Al-Khelaïfi, l'idée est de mettre fin au bling-bling et aux caprices des stars. Parmi les joueurs naturellement visés : Neymar. D'ailleurs, lors de son interview accordée au Parisien, le président du PSG avait botté en touche au sujet du Brésilien, alimentant encore plus les rumeurs d'un potentiel départ de Neymar cet été lors du mercato. D'après certaines sources, une offre comprise entre 50 et 100 millions d'euros suffirait à convaincre le club de la capitale de lâcher l'ancien joueur du FC Barcelone. Il faudra néanmoins trouver un club capable de lui payer son salaire de plus de 3 millions d'euros par mois. Si trois clubs de Premier League sont intéressés : Chelsea, Manchester United et Newcastle, ce ne sont pas des destinations qui plaisent au Ney...

Neymar en Premier League ? C'est non !

📊Neymar est le Parisien qui a délivré le plus de "passes clés" (passe débouchant sur un tir d'un coéquipier) : 3 toutes les 90 minutes.

En 5 saisons au PSG, il a été le leader pour cet indicateur 4 fois (Di Maria le devance en 2019-2020) pic.twitter.com/RtdusK7Raq — Paris Stats Germain (@ParisStats) June 28, 2022

Selon les informations de The Athletic, Neymar privilégie un départ au... FC Barcelone s'il devait quitter le PSG. Car le Brésilien ne souhaite pas jouer en Premier League afin de privilégier un championnat plus en adéquation avec son style de jeu. Problème, on imagine mal le Barça pouvoir payer les émoluments de Neymar compte tenu des récents problèmes financiers du club catalan. En plus de cela, pour voir un départ plus crédible de Neymar du PSG, il faudrait que Paris reçoive une offre satisfaisante avant que l'option dans le contrat du Brésilien ne soit effective. En effet, Neymar a signé un 2021 une prolongation de contrat avec le PSG jusqu'en 2025, automatiquement prolongé à l'été de la même année jusqu'en 2026. Mais le joueur de 30 ans a une autre option qui lui permet à partir du 1er juillet d'étendre automatiquement son bail jusqu'en 2027. Si tel était le cas, il faudrait pour un club intéressé, payer le montant de cette nouvelle année ajoutée à son contrat. Peu d'espoir est donc permis pour que Neymar quitte le PSG cet été. Surtout que de son côté, même s'il aurait moyennement apprécié les déclarations de son président, le Brésilien est motivé à l'idée de reprendre la saison sous les couleurs franciliennes. Un nouveau projet est en place et Neymar veut en faire partie. Bien se lancer avec le PSG sera aussi un bon moyen de préparer la Coupe du monde 2022 avec le Brésil.

Quel place pour Neymar au PSG ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Comme le PSG le souhaite, une petite révolution aura lieu cet été. Luis Campos a débarqué et sera bientôt suivi par Christophe Galtier. L'idée est que les deux hommes travaillent main dans la main sur le mercato. Et les profils recherchés ne correspondent plus à des stars bling-bling mais bien plutôt à des joueurs capables de se sacrifier pour le collectif et qui n'ont que le football comme priorité. Pas forcément le style de joueurs comme Neymar donc. En cas d'arrivées en attaque, la position voire le statut du Brésilien pourraient changer. Car à part Kylian Mbappé, aucun joueur ne semble avoir crédit illimité désormais au PSG. Un changement radical qui pourrait poser problème à Neymar. A moins que l'ancien du Barça n'y trouve finalement une source de motivation pour mettre tout le monde d'accord. Reste aussi à connaitre la position qu'il aura sur le terrain, alors que des informations parlent d'un 3-5-2 voulu la saison prochaine par Christophe Galtier.