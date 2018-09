PSG : Neymar privé de trophée, la presse espagnole explose de joie !

Dans : PSG, Liga.

C'est une évidence, du côté de l'Espagne on est encore écoeuré d'avoir vu Neymar quitter le FC Barcelone pour rejoindre le Paris Saint-Germain lors du mercato estival 2017. Après les multiples rumeurs qui ont circulé cet été sur la volonté de la star brésilienne de quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid, rumeurs toutes démenties et qui ne se sont pas concrétisées, ce sont les résultats des différents trophées qui mettent en joie les médias de l'autre côté des Pyrénées. Ainsi l'absence de Neymar lors de la soirée The Best a visiblement fait le bonheur de Mundo Deportivo.

Pour le quotidien catalan, c'est un vrai plaisir de faire remarquer que Neymar, qui avait quitté le Barça pour ne plus être dans l'ombre de Lionel Messi, a fait moins bien cette année que l'an passé dans la course au trophée de meilleur joueur de l'année remis par la FIFA lundi à Londres. « Neymar Jr a quitté le club avec comme argument principal d’être plus proche de gagner le trophée de meilleur joueur dans le monde en étant en dehors de l'ombre de Lionel Messi. Un an après avoir été classé à la troisième place dans The Best 2017 en tant que joueur du Barça, Neymar n’a pas réussi à obtenir une place parmi les trois premiers dans le monde et il n'a même pas été parmi les 10 premier, car il n'a pas reçu un seul vote. En l'absence de Neymar, l'entraîneur brésilien, Tite, a voté pour Modric, Salah et Cristiano Ronaldo (...) Neymar est passé de star mondiale à une place en dehors des grands noms du football », écrit Mundo Deportivo, visiblement pas peiné pour le joueur brésilien du Paris Saint-Germain.