PSG : Neymar privé de Strasbourg, le cauchemar se répète

En raison du report de son match de Ligue 1 à Strasbourg, le Paris Saint-Germain bénéficie d’une semaine pour préparer le choc européen face à Dortmund. Mais ce n’est pas forcément une bonne nouvelle pour tous les Parisiens.

Au Paris Saint-Germain, personne n’a oublié le huitième de finale aller de la Ligue des Champions perdu à Dortmund (2-1), ni les polémiques qui ont suivi. Parmi les sujets qui ont agité l’après-match, Neymar avait critiqué ses dirigeants qui l’avaient préservé pour éviter tout risque de rechute après sa blessure aux côtes. Résultat, l’attaquant brésilien avait manqué de rythme au Signal Iduna Park. Alors cette fois, le coach Thomas Tuchel espérait lui offrir du temps de jeu avant le retour, notamment lors du match à Strasbourg… reporté à cause de l’épidémie du coronavirus. Selon Damien Perrinelle, cette décision ressemble à un cadeau empoisonné pour Paris et son numéro 10.

Neymar à court de rythme

« Le PSG voulait jouer ce match. C’est peut-être parce que Tuchel voulait mettre en place certaines choses avant ce match contre Dortmund, a commenté le consultant de RMC, dans des propos relayés par Footradio. En revanche, le PSG, c’est quand même l’équipe qui a joué le plus de matchs en ce début d’année 2020. Et quand on compare à Dortmund, je crois que c’est presque du simple au double. Donc ça veut dire que Dortmund a beaucoup moins de matchs dans les jambes. Le côté positif, c’est que ça peut laisser une semaine de repos entre Lyon et Dortmund. »

« Maintenant, quand on voit certains joueurs… Neymar ou d’autres, ils avaient besoin de rythme… Et pour cela, il n’y a que les matchs. Les entraînements, tu peux faire des séances fortes, il n’y a rien qui remplace un match, a-t-il insisté. Je pense qu’il fallait jouer ce match pour le bien du PSG et j’ai l’impression que c’est quand même une succession de petits détails qui ne mettent pas les Parisiens dans les meilleures conditions pour ce match contre Dortmund. » Il est vrai que la performance de Neymar à Lyon (5-1) mercredi n’a pas vraiment rassuré.