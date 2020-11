PSG : Neymar dit non à Al-Khelaifi, le Brésil avant tout

Dans : PSG.

Blessé et forfait pour le match contre Rennes, Neymar n'a pas l'intention de renoncer à un voyage au Brésil pour rejoindre sa sélection. Le PSG n'a pas eu gain de cause.

Tout comme Kylian Mbappé, retenu par l’équipe de France, ou Keylor Navas, convoqué par la Costa Rica, Neymar doit rejoindre sa sélection nationale alors qu’il est blessé. La Seleçao doit affronter le Venezuela et l’Uruguay, et Tite n’a pas l’intention de se passer de sa star, même si elle est actuellement sur une jambe. Cette décision du sélectionneur brésilien n’a pas fait le bonheur du Paris Saint-Germain, mais Thomas Tuchel l’a reconnu à la veille de PSG-Rennes, les clubs n’ont pas d’autre choix que d’accepter les décisions des pays concernés. Que ce soit pour Neymar, Mbappé ou Navas, l’entraîneur allemand doit donc s’incliner. Mais selon la presse sportive brésilienne, du côté de Nasser Al-Khelaifi et Leonardo, on a essayé d’intervenir directement auprès de Neymar afin qu'il reste raisonnable.

UOL affirme en effet que le Paris Saint-Germain a demandé à son numéro 10 de ne pas jouer avec l’équipe de Brésil afin de ne pas aggraver sa blessure dans la perspective des nombreuses échéances à venir pour le PSG. Le média affirme que Neymar aurait poliment mais très clairement repoussé la demande de son employeur et qu’il est décidé à jouer avec l’équipe du Brésil, en quête d’un ticket pour le Mondial 2022. Il n'avait pas de toute façon pas le choix, les joueurs étant obligés de répondre aux sollicitations des équipes nationales. C'est donc par la négative que Neymar a répondu à NAK et Leonardo, et cela alors qu'au même moment le Brésilien est désormais disposé à prolonger son contrat avec le club de la capitale. De quoi faire réfléchir les dirigeants parisiens dans la mesure où il ne s'est pas passé une saison sans que Neymar soit blessé plus ou moins longuement depuis qu'il est arrivé du FC Barcelone pour 222ME avec un salaire de 36ME par an.