PSG : Neymar pourra fêter le titre, Paris a réglé le problème

Dans : PSG, Ligue 1.

L’image aurait certainement fait le tour des télés du monde entier, et les instances n’auraient clairement pas apprécié le « bad buzz ».

Suspendu pour le match face à Dijon, Neymar n’était en théorie pas autorisé à entrer sur la pelouse, même après la rencontre, pour prendre part aux festivités du titre de champion de France. Le règlement ne lui permet pas en effet d’être présent à l’intérieur du cadre du match en cas de suspension, et la FFF s’était montrée ferme à ce sujet devant les interrogations du PSG. Le club de la capitale risquait ainsi une nouvelle suspension de son joueur s’il venait à braver l’interdit.

Mais finalement, tout s’est réglé ce vendredi alors que la polémique commençait à enfler, et que des images de Steve Mandanda, suspendu en 2010 mais fêtant le titre et la remise du trophée sur le terrain sans suspension par la suite, avaient été déterrées. Le PSG a tenu à faire savoir simplement que tout le monde serait convié aux célébrations, ce qui permet donc à Neymar et Marquinhos, suspendus, d’être présent devant le public et sur la photo pour soulever le trophée.