PSG : Neymar pour 222ME ? Un scandale devenu finalement banal

Il y a un an, le Paris Saint-Germain dynamitait le monde du football en s'offrant Neymar pour 222ME, le club de la capitale étant allé au bout de la logique imposée par le FC Barcelone, à savoir payer la clause libératoire du joueur brésilien pour tuer les négociations. Sur le coup, certaines voix s'étaient élevées pour dire la stupéfaction provoquée par le prix payé par le PSG pour recruter Neymar. Interrogé sur ce dossier par le magazine footballistique allemand Kicker, Jurgen Klopp admet avoir été sidéré par ce transfert, mais finalement un an plus tard il constate que ce tarif n'a plus rien d'étonnant.

« Réaliser un transfert à la Neymar avec Liverpool ? Aucune chance, aucune chance, aucune chance (rire) Nous ne sommes pas la propriété d’un État comme c’est le cas dans deux grands clubs. Nous avons nos limites. Nous avons une direction conservatrice. On croirait que 100ME de l’époque valent 500ME aujourd’hui. Lorsque Neymar a rejoint le PSG pour 222ME, j’ai été secoué, choqué. À l’époque, j’avais une opinion, mais une quantité incroyable de transfert et de choses s’est produite depuis », constate l'entraîneur allemand, qui cet été s'est offert le gardien de but le plus cher du monde en recrutant Alisson Becker pour 75ME, tandis que le PSG s'offrait Gianluigi Buffon pour zéro euro. Jurgen Klopp a finalement des limites assez hautes...