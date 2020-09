PSG : Neymar positif au Covid !

Dans : PSG.

Le PSG a annoncé que trois joueurs étaient positifs au Covid 19. Et Neymar est parmi eux comme on pouvait le craindre.

Depuis lundi, le Paris Saint-Germain était dans l’attente des résultats des nouveaux tests passés par ses joueurs, notamment parce que le club de la capitale craignait que des nouveaux cas apparaissent après Angel Di Maria et Leandro Paredes. Outre Mauro Icardi, il y avait également Neymar, rentré lundi soir à Paris, qui laissait craindre un résultat positif, la star brésilienne du PSG ayant passé énormément de temps avec ses coéquipiers argentins lors d’un séjour de quelques jours à Ibiza.

Et ce mercredi, même si le Paris SG n’a pas confirmé l’identité des trois joueurs positifs, L’Equipe annonce que Neymar est bel et bien le troisième cas au sein de l’effectif parisien. L'attaquant de la Seleçao et du PSG va donc être mis de côté et ne reprendra pas l'entraînement cette semaine avec ses coéquipiers en attendant de passer un nouveau test qui confirmera, ou pas, qu'il est touché par le Covid 19. Pour rappel, le PSG se déplacera dans une semaine à Lens, puis recevra l'Olympique de Marseille le dimanche, deux rencontres pour lesquelles les trois joueurs sont d'ores et déjà certains d'être absents, alors que la rumeur affirme désormais que Marquinhos pourrait également être positif.