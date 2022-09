PSG : Neymar perdu et en pleurs, les révélations tombent

Dans : PSG.

De nouvelles fuites majeures arrivent en provenance d'Espagne, et dévoilent comment Neymar a quitté le Barça pour le PSG, alors que le club catalan n'a absolument rien vu venir.

Le FC Barcelone est une véritable passoire, et on ne parle pas de la défense des Blaugranas. De nombreux documents confidentiels fuitent ces derniers jours, et cela commence à faire beaucoup de remous. Dernièrement, ce sont les demandes de Lionel Messi pour rester au Barça en 2021 qui ont été publiées, et qui n’aident pas à aplanir les relations entre l’Argentin et son club de coeur après le divorce de l’été dernier. Ensuite, ce sont les détails financiers du contrat sur mesure offert à Gérard Piqué et ses clauses dantesques, qui ont été révélés au grand jour. Désormais, El Mundo balance tout sur Neymar, et son départ du Barça pour le PSG en 2017.

Le journal espagnol raconte comment le Barça avait décidé de mettre le paquet pour essayer de faire rester Neymar, alors que ce dernier se préparait, avec l’aide du PSG, à racheter sa clause libératoire pour 222 millions d’euros. Raul Sanllehi, alors directeur du football au sein du club catalan, était convaincu que Neymar Senior, le père du Brésilien, avait le pouvoir de faire changer d’avis son fils. Dans des e-mails récupérés par El Mundo, Raul Sanllehi annonce au FC Barcelone que tout devrait s’arranger avec la bénédiction de Neymar Senior. « Je suis resté avec lui pendant des heures et des heures, et je pense que je le connais assez pour dire quand il bluffe ou pas. Là, je suis absolument convaincu qu’il est avec nous. Le problème, c’est le garçon. Il est confus dans sa tête, il traverses des moments où il est vulnérable, avec beaucoup de problèmes personnels. Il pense qu’en partant du Barça, il va régler tous ses problèmes. Je lui ai aussi parlé, je l’ai fait pleurer plus d’une fois, et il m’a admis plus d’une fois qu’il était perdu », explique le dirigeant barcelonais, persuadé qu’il pouvait largement faire changer d’avis le clan du Brésilien et les faire rester à Barcelone.

Tout bascule après une fuite dans la presse

Mais tout a ensuite capoté de manière explosive. Des détails sur la clause de départ de Neymar et notamment le bonus de fidélité qui ne serait pas versé en cas de départ, ont mis de l’huile sur le feu, provoquant ce message explosif de la part du père du prodige de Santos. « Je ne vous crois plus, vous m’avez menti. On nous abandonne, un à un, et maintenant il y a la fuite pour le bonus de loyauté. Si je ne le reçois pas aujourd’hui, je peux légalement casser le contrat, et vous ne toucherez rien des 222 millions », a balancé Neymar Senior au club barcelonais, dans un coup de théâtre visiblement préparé.

A noter que le FC Barcelone n’a pas versé cette prime à Neymar, décidant d’aller au procès, avant qu’un accord à l’amiable soit trouvé quelques années plus tard. En tout cas, les circonstances du départ de Neymar sont désormais connues, et notamment le fait que pendant longtemps, le Barça était persuadé que jamais le joueur brésilien ne claquerait la porte pour rejoindre le PSG.