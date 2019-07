PSG : Neymar pensait s'éclater à Paris mais ça, c'était avant

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

En juillet 2017, Neymar prenait la décision de quitter le FC Barcelone afin de rejoindre le Paris Saint-Germain au mercato.

L’idée de l’international brésilien était clairement de sortir de l’ombre de Lionel Messi, de s’éclater dans la capitale française et de rafler un Ballon d’Or. Assurément, les choses ne se sont pas passées comme prévu pour le n°10 du PSG. Pourtant, selon l’ancienne légende barcelonaise Carles Puyol, il est évident que Neymar estimait à l’époque que son choix était le meilleur pour la suite de sa carrière. Au-delà évidemment des considérations financières, régulièrement évoquées…

« Tous les joueurs, quand ils prennent une décision, pensent qu’il s’agit de la meilleure pour eux. Et quand il a pris la décision de signer au PSG, je suis convaincu qu’il pensait que c’était le mieux pour lui. Finalement, il faut mettre en avant le présent et pas le passé. Si le joueur est sur le marché et si tu en as besoin, il ne faut pas penser à ce qu’il s’est passé ces dernières années. Il faut d’abord qu’il vienne. Et s’il vient, tout le public sera avec lui » a lancé dans les colonnes du Mundo Deportivo un Carles Puyol largement favorable au retour de Neymar au FC Barcelone. Comme de nombreux supporters, qui préfèrent nettement le Parisien à Griezmann par exemple.