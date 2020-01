PSG : Neymar out à Dortmund, Julien Cazarre en pleine psychose

Dans : PSG.

Le 18 février prochain, le Paris Saint-Germain affrontera le Borussia Dortmund dans le cadre des 8es de finale de la Ligue des Champions.

Ces dernières années, le PSG a souvent été privé de ses meilleurs joueurs au moment où arrivaient les affiches décisives de Ligue des Champions. Logiquement, la peur gagne donc les rangs parisiens à trois semaines de l’échéance du match aller face au Borussia Dortmund, d’autant que Marquinhos s’est récemment blessé. Dans les colonnes de France Football, Julien Cazarre a évoqué le « syndrome Ligue des Champions » qui touchait actuellement le Paris Saint-Germain, en évoquant notamment d’éventuelles blessures de Neymar ou de Kylian Mbappé, qui seraient assurément catastrophiques pour le PSG dans l’optique de la coupe d’Europe.

« On flippe dès que Neymar fait une glissade… »

« Quoi, ce n’est pas encore ? Parce que moi, j’en peux plus. On ne parle que de ça, alors me dites pas que c’est dans trois semaines ! Achevez-nous car là, c’est l’enfer. On flippe dès que Marquinhos fait une grimace, que Neymar fait une glissade ou que Mbappé regarde le banc plus de trois secondes. Le syndrome des huitièmes est en train de resurgir. Là où la schizophrénie entre en piste, c’est que les mêmes médias qui reprochent au PSG de se focaliser ne font que parler de ça à longueur de journée. Ah, c’est sûr, les Allemands, eux, ils n’y pensent pas. Ils ont déjà assez à faire en Championnat. Demander au PSG de ne pas y penser c’est comme dire à un Kennedy qu’il peut faire un discours de campagne en public peinard, sans se soucier de la petite lumière rouge qui se balade sur sa chemise pendant qu’il parle. Bien sûr qu’on y pense et qu’on ne pense qu’à ça » a indiqué sur un ton humoristique mais avec un brin de stress le supporter assumé du Paris Saint-Germain, qui refuse de vivre une nouvelle désillusion européenne cette saison.