PSG : Ce Mancunien s’est bien servi de Paris pour prolonger

Certaines rumeurs de transfert concernant le Paris Saint-Germain sont à prendre avec précaution. Et l’on ne parle pas seulement du cas Neymar, annoncé sur le départ au Real Madrid.

Dans le sens des arrivées, beaucoup de joueurs sont envoyés au club de la capitale tout au long de la saison. Parfois, les bruits de couloir semblent crédibles, comme les informations sur la recherche d’un gardien pour la saison prochaine. En revanche, d’autres indiscrétions sont plus surprenantes. Le mois dernier par exemple, le tabloïd anglais The Sun révélait l’intérêt du PSG pour Marcos Rojo (27 ans), le défenseur central qui arrivait en fin de contrat à Manchester United.

L’information était plutôt étonnante dans la mesure où l’Argentin revient à peine d’une grave blessure au genou. Et puis le Mancunien n’est pas vraiment une référence à son poste. Ça sentait donc la combine d’agent en pleine négociations. Confirmation ce vendredi puisque MU a officialisé la prolongation de Rojo jusqu’en 2021, avec une année supplémentaire en option. A croire que la rumeur PSG a été utile...

We are delighted to announce that Marcos Rojo has extended his contract with #MUFC until June 2021, with the option to extend for a further year.



