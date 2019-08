PSG : Neymar ne partira pas, le Spectre insiste !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Même si les propos de Leonardo samedi sur Neymar ont mis de l'huile sur le feu et la presse espagnole en alerte rouge, rien ne dit pour l'instant que le Paris Saint-Germain trouvera un deal convenable pour laisser partir la star brésilienne. Et à trois semaines de la fin du mercato, certains sont toujours persuadés que finalement Neymar Jr ne bougera pas et sera une saison de plus un joueur du PSG. Outre Pierre Ménès, qui répète depuis le début qu'il ne croit pas au départ de Neymar, Gilles Favard est lui aussi intimement persuadé que le Brésilien va rester à Paris.

Et le Spectre de s'expliquer. « Là, Leonardo nous dit qu’il n’y a toujours rien, mais qu’il pourrait y avoir. Il peut y avoir un accord mais « je ne vous dis pas avec qui, quand et comment ». Mais c’est la première fois qu’il monte au créneau, c’est vrai. Mais, Leonardo, il ne nous a pas attendus pour avoir un plan B, C et D (...) Moi je reste sur ma ligne, je dis que Neymar ne partira pas. Mais bon. Qui pourrait le remplacer ? Gareth Bale ? Non, Leonardo n’en veut pas, c’est une certitude, lui c’est un golfeur pas un footballeur. Il ne faut pas le prendre pour une truffe Leonardo ! La piste la plus sérieuse serait Dybala », explique Gilles Favard, qui ne voit pas une vente de Neymar par le PSG, mais pense quand même que le club de la capitale s'y prépare un peu quand même.