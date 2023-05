Federico Chiesa au PSG, Luis Campos y pense très fort

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Désireux de rebâtir son secteur offensif autour de Kylian Mbappé la saison prochaine, le PSG a plusieurs joueurs dans le viseur et le dernier d’entre eux se nomme Federico Chiesa.

Avec le possible départ de Lionel Messi à la fin de la saison, le Paris Saint-Germain va devoir recruter dans le secteur offensif lors du prochain mercato. C’est avant tout un buteur qui est ciblé par l’état-major parisien. Les noms d’Harry Kane, de Victor Osimhen ou encore de Randal Kolo-Muani ont été avancés mais selon la presse italienne, le recrutement d’un ailier n’est pas à exclure. Et pour cause, le site Calcio Now affirme que le PSG suit de près la situation de Federico Chiesa.

L’attaquant de la Juventus Turin veut changer d’air et le club de la capitale française est prêt à bondir sur l’occasion. Auteur de seulement deux buts et quatre passes décisives cette saison avec la Juventus Turin, l’international italien peine à retrouver son meilleur niveau sous les ordres du très critiqué Massimiliano Allegri. Pour l’heure, aucun contact n’a été entrepris par l’état-major du Paris Saint-Germain, mais Federico Chiesa est bien ciblé par Luis Campos.

Le PSG à l'affût dans le dossier Chiesa

Une information qui démontre que le champion de France en titre recherche un avant-centre, mais n’est pas non plus fermé à un renfort sur les ailes, alors que le départ de Lionel Messi fait peu de doutes, tandis que l’avenir de Neymar est également indécis. Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2027, le Brésilien veut rester mais Paris rêve de s’en délester. S’il venait à partir, alors le club parisien devra recruter plusieurs joueurs majeurs en attaque. D’où la nécessité pour Luis Campos de creuser certaines pistes sur les ailes, dont celle menant à Federico Chiesa.