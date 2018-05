PSG : Neymar n'a rien à se reprocher... contrairement à Emery

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, OL.

Ces derniers jours, les rumeurs envoyant Neymar au Real Madrid lors du prochain mercato sont nombreuses.

Mais pour l’heure, la star du Brésil est toujours un joueur du PSG et il y a en réalité peu de chances que cela évolue cet été. Ancien cadre du FC Barcelone, Eric Abidal est un homme très écouté en Espagne. Et dans une interview accordée à Marca, l’ancien défenseur de l’Olympique Lyonnais a été interrogé au sujet du n°10 parisien. Pour lui, pas de doute : « Neymar est impliqué » dans le projet du Paris Saint-Germain et un départ n’est donc pas à l’ordre du jour.

« Cette saison, c’est surtout l’échec d’Unai Emery. Se faire éliminer une nouvelle fois en 8e de finale après avoir autant investi sur des joueurs… Neymar ? Il est impliqué au PSG. Il a fait une saison complète avant de se blesser. C’est un joueur très important et je suis sûr que son objectif est de continuer dans ce projet » a expliqué l’ex-latéral gauche de l’Equipe de France. Des déclarations qui devraient rassurer les supporters parisiens. Mais le mercato n’a pas encore ouvert ses portes et les rebondissements promettent d’être nombreux dans le dossier Neymar…