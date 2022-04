PSG : Neymar n’a pas respecté son contrat

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Très loin de son meilleur niveau, Neymar déçoit le Paris Saint-Germain. Les dirigeants au Qatar attendaient beaucoup plus de la part du Brésilien qui, selon Eric Rabesandratana, n’a pas respecté l’investissement du club.

Avec du recul, le Paris Saint-Germain regrette sûrement la prolongation accordée à Neymar en mai dernier. Le club de la capitale avait offert au meneur de jeu un nouveau contrat jusqu’en 2025, évidemment assorti d’un salaire très confortable. Une récompense que le Brésilien ne méritait pas forcément. En effet, les dirigeants au Qatar estiment que l’ancien joueur du FC Barcelone n’en a pas fait suffisamment compte tenu des attentes et de l’investissement à 222 M€. C’est pourquoi L’Equipe, dans un dossier consacré à Neymar, se demande s’il peut encore retrouver son meilleur niveau. La question mérite d’être posée selon Eric Rabesandratana, lui aussi déçu du numéro 10.

Neymar manque de sérieux, mais le PSG le paie quand même

Hygiène de vie, rendement décevant, pourquoi Neymar agace Doha



L'actionnaire du PSG s'estime très loin du compte par rapport à ce qu'il attendait de l'arrivée de Neymar, de l'image qu'il renvoie et de ce que le Brésilien lui a coûté https://t.co/8lljlV6b3J pic.twitter.com/6And1Sx1R4 — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 9, 2022

« On demande s’il est fini ou s’il est encore capable de se sublimer. Ça peut-être un peu violent mais c’est la vérité, a approuvé le chroniqueur de France Bleu Paris. (...) Aujourd’hui, on peut constater que Neymar a subi de multiples échecs au PSG. Il a brillé par moments mais pas assez certainement par rapport à l’investissement fait par le club. Je ne parle pas d’investissement financier, même si ça fait partie des choses, mais sur l’aspect intellectuel, émotionnel et sportif que Neymar n’a pas respecté finalement dans son contrat, par son comportement et plein d’autres choses. »

Neymar n'a pas respecté son contrat avec Paris

« Même si les blessures entrent en compte, ses performances ne sont pas à la hauteur de son talent. Son investissement intellectuel et professionnel n’est pas à la hauteur de son talent. C’est ça qui est triste par rapport à Neymar. Un Neymar en pleine forme c’est un Neymar capable à n’importe quel moment du match, juste parce qu’il en a envie, de prendre le ballon, dribbler tout le monde et d’aller marquer. C’est quand même incroyable », a regretté l’ancien Parisien, pas du tout certain de revoir ce joueur encore étincelant il n’y a pas si longtemps.