PSG : Neymar n'a jamais pensé à une élimination

Le PSG a arraché à l'ultime minute son ticket pour les demi-finales de la Ligue des champions, mais Neymar affirme n'avoir jamais douté.

Neymar (élu joueur du match PSG-Atalanta au micro de RMC) : « C'est un grand soir. L'Atalanta est une grande équipe. Ils ont bien joué durant toute la saison. C'est la grande sensation de cette Ligue des champions, c’est une équipe agressive qui presse sur tout le terrain. Ils ont bien joué. Mais on est très contents de ce qu'on a fait. On a fait un grand match. Il va falloir se reposer. Ça a été un match très difficile sur le plan mental. A titre personnel, je n’ai jamais pensé à l’élimination. On n’a jamais pensé qu’on allait rentrer à la maison. Du début à la fin, depuis l’échauffement, on a pensé qu’à la qualification. Personne ne m’enlèvera l’idée que nous irons au bout. On a franchi ce palier, il va falloir en franchir un autre. On va devoir travailler pour aller jusqu’à la finale. »