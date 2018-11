PSG : Neymar, Meunier, Tuchel… Les Parisiens n’en peuvent plus

Dans : PSG, Ligue 1.

Visé par de nombreuses rumeurs ces derniers jours, le Paris Saint-Germain se sent victime d’un acharnement.

Après les révélations de Mediapart sur le fair-play financier, puis celles concernant le fichage ethnique dans son centre de formation, le club francilien subit des critiques sur les primes d’éthique accordées à ses joueurs. Uniquement pour aller applaudir les supporters, si l’on en croit France 2. De quoi provoquer la colère des Parisiens qui ont réagi chacun leur tour sur les réseaux sociaux.

« Ce montant s'appelle "prime éthique" et comprend un tas d'obligations du joueur envers le club et ses supporters ainsi qu'envers le joueur lui-même », a corrigé Thomas Meunier, plus calmement que son capitaine. « Quelle honte ! Il manque de choses à faire », a lâché Thiago Silva. Mais le plus agacé, c’est peut-être Neymar. « Je ne sais pas ce qui est le pire, la source ou ceux qui répondent. Bande d’idiots mal informés, a insulté le Brésilien. Fatigué de cette presse mal intentionnée. » Du coup, le sujet est réapparu en conférence de presse, alors que Thomas Tuchel n’était pas d’humeur.

« Je ne suis pas de la police »

« Je ne sais pas ce que les joueurs font sur internet. S'ils sont perturbés ? Je m'en fiche, je ne suis pas de la police, a répondu l’entraîneur parisien. Je m'intéresse à ce qui se passe dans le vestiaire mais ce qu'ils font à la maison, ça m'est égal. Je ne peux pas perdre de l'énergie avec ce genre de choses, car si je commence à regarder ce que font mes joueurs sur internet... Je suis ici toute la journée. Pourquoi me demander s'ils sont perturbés ? Je n'en sais rien, demandez-leur. » Mieux vaut éviter de relancer les Parisiens sur cette polémique…