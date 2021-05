PSG : Neymar mêle le Brésil à ses soucis avec le Paris SG

Dans : PSG.

A l’image de son coéquipier Kylian Mbappé, qui souhaite disputer les Jeux Olympiques en plus de l’Euro avec l’équipe de France, le Brésilien Neymar veut jouer le tournoi à Tokyo ainsi que la Copa America. Une accumulation à laquelle le Paris Saint-Germain s’oppose.

Décidément, ces Jeux Olympiques posent problème au Paris Saint-Germain. Tout de suite après la qualification de l’équipe de France Espoirs, Kylian Mbappé avait fait savoir qu’il se verrait bien disputer ce tournoi reporté à cet été, du 22 juillet au 7 août, en plus de l’Euro le mois prochain. Un enchaînement dangereux sur le plan physique, d’où le refus de la direction francilienne qui se retrouve confrontée à la même situation avec Neymar.

En effet, le média UOL Esporte nous apprend que le Brésilien souhaite rejoindre la sélection olympique parmi les trois jokers de plus de 23 ans, mais sans remettre en cause sa participation à la Copa America du 11 juin au 10 juillet. Bien évidemment, le PSG refuse également. Sauf que Neymar semble encore plus déterminé que Mbappé. Car de son côté, l’ancien Barcelonais aurait demandé à la Fédération brésilienne de négocier avec le club de la capitale, pas tenu de libérer son joueur pour les JO dont les dates ne font pas partie du calendrier de la FIFA.

Neymar vers un dilemme

L’international auriverde espère tout de même un accord, lui qui a pourtant déjà remporté les JO à domicile avec son pays, à une époque où le Barça l’avait forcé à sacrifier la Copa America qu’il n’a jamais gagnée. C’est pourquoi le scénario rêvé de Neymar le verrait disputer ces deux compétitions qui lui tiennent à coeur. Mais pour le moment, le numéro 10 parisien se dirige vers un dilemme puisque le PSG lui demanderait de choisir un des deux tournois afin de bénéficier d’un temps de repos. Une consigne compréhensible quand on connaît la fragilité de Neymar.