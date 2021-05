PSG : Pochettino est cash sur le mercato de Mbappé

Dans : PSG.

Présent ce mardi en conférence de presse, Mauricio Pochettino a été invité à s’exprimer sur l’avenir de Kylian Mbappé.

Au contraire de Neymar, l’attaquant français du PSG n’a toujours pas prolongé. En fin de contrat au mois de juin 2022, Kylian Mbappé hésite encore et toujours, alors qu’il est ciblé par le Real Madrid et que plusieurs clubs observent sa situation en Angleterre. A la veille du déplacement à Montpellier en demi-finale de la Coupe de France, l’entraîneur parisien Mauricio Pochettino a commenté l’avenir de sa star. Et le discours du technicien argentin est très clair, il souhaite absolument conserver Kylian Mbappé au sein de son effectif la saison prochaine.

« Les chiffres montrent que c'est le joueur le plus important, le plus déterminant, de l'équipe aujourd'hui, a lancé le technicien ce mardi en conférence de presse. Se passer de Kylian, nous n'y pensons pas. C'est un joueur important et les statistiques le montrent » a commenté Mauricio Pochettino avant de poursuivre. « C'est l'un des meilleurs joueurs de l'équipe. Le club compte sur Kylian, je compte sur Kylian, a encore martelé l’entraîneur argentin. On espère l'avoir pour beaucoup d'années ». Sur le thème du mercato, Mauricio Pochettino a par ailleurs été invité à commenter une autre rumeur…

Ces dernières heures, la presse espagnole s’est faite l’écho d’un rapprochement entre Sergio Ramos, en fin de contrat avec le Real Madrid au mois de juin, et le PSG. A ce sujet, Mauricio Pochettino a été peu bavard. « Je ne vais pas répondre à cela car tout peut être sorti de son contexte et mal interprété. Cela peut avoir un effet sur mon club. C'est un joueur d'un autre club » a évacué l’ancien entraîneur de Tottenham, lequel a estimé à juste titre que ce n’était pas le moment d’alimenter toute genre de rumeur à quelques semaines du mercato, alors que le PSG est dans une période difficile de sa saison.