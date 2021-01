PSG : Neymar, Mbappé, Pochettino va dégonfler les melons

Dans : PSG.

C'est ce dimanche que Mauricio Pochettino va rencontrer les joueurs du Paris Saint-Germain. Mais le nouvel entraîneur du club de la capitale a déjà fait passer un message fort.

Mauricio Pochettino n’a pas mis longtemps à s’installer dans sa fonction d’entraîneur du PSG, puisque l’ancien coach de Tottenham est arrivé directement au Camp des Loges samedi, 24h avant le retour des joueurs parisiens de ces courtes vacances d’hiver. Après avoir signé son contrat, Pochettino n’a pas fait dans la langue de bois au moment de donner sa première interview au site officiel du Paris Saint-Germain. Loin de tenir des propos lénifiants sur ses objectifs avec le club de la capitale, le technicien a tenu à faire passer des messages. Et l’un est très clair, ses joueurs devront tous respecter le PSG et leurs coéquipiers. Autrement dit, ce ne sont pas les stars qui feront la loi dans le vestiaire et chacun devra se souvenir de son rôle et de l’importance d’avoir un comportement exemplaire.

Pochettino ne rigolera pas avec la discipline au PSG

Ces derniers mois, Thomas Tuchel semblait avoir perdu le contrôle de Neymar, Mbappé et de quelques autres joueurs. Avec Mauricio Pochettino, la tendance va clairement s’inverser si l’on en croit les propos de ce dernier. « Nous sommes dans un très grand club, où il n’est pas juste important de gagner. Il s’agit de gagner, mais avec du style (…) La discipline est le plus important, le respect, l’amitié aussi, pas seulement pour les joueurs ou le staff, mais aussi pour les gens qui travaillent au club, au centre d’entraînement, au stade. Quand on voyage aussi (…) On est ici pour aider le club et les joueurs à atteindre ce qu’ils veulent, c’est-à-dire gagner des trophées. Nous voulons mettre en place une mentalité, une philosophie de jeu, et que tout le monde y adhère », prévient le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, déterminé à imposer sa touche à un club dont il a porté le maillot comme joueur. Et cela peut évidemment changer la donne, reste à savoir si ça sera dans le bon sens pour le PSG.