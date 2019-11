PSG : Neymar, Mbappé... Paris ne fera pas cette erreur XXL

Dans : PSG.

Cet été, le Paris Saint-Germain sera certainement attaqué pour ses deux meilleurs joueurs au mercato, à savoir Neymar et Kylian Mbappé.

L’un est courtisé par le FC Barcelone tandis que le second est l’objectif prioritaire du Real Madrid. Autant dire que Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi seront attendus au tournant pour gérer au mieux ce mercato estival périlleux. Mais pour Mohamed Bouhafsi, spécialiste du mercato pour RMC, il n’y a pas de grosse frayeur à avoir. Car selon lui, il est absolument évident que Leonardo ne commettra pas l’erreur de vendre ses deux meilleurs joueurs durant la même fenêtre de mercato. Même en cas d’offre conséquente…

« Les contrats de Neymar et Mbappé vont-ils pourrir la saison du PSG ? C’est un faux débat. C’est un thème poussé par la presse espagnole. Le Barça avec Neymar, le Real avec Mbappé… Car les deux clubs veulent s’arracher Neymar et Mbappé (...) La direction sportive doit prendre une décision. Les deux joueurs ne quitteront pas le PSG ensemble. Sauf si Paris a un énorme plan derrière. Je fais confiance en Leonardo, c’est le meilleur directeur sportif en Europe. Il y aura une bonne gestion dans ces deux dossiers. Ils veulent se laisser du temps. Ils attendent que Neymar revienne, et que Mbappé affirme sa position » a commenté le journaliste dans des propos rapportés par FootRadio.com. Reste maintenant à voir qui fera ses valises lors du prochain mercato estival… à moins que le PSG ne réalise un miracle en conservant à la fois Neymar et Mbappé. Qui sait ?