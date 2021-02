PSG : Neymar ? Mbappé est celui qui fera gagner la C1 à Paris

Dans : PSG.

Pour Stéphane Bitton, la prolongation de Kylian Mbappé doit être une priorité absolue pour les dirigeants parisiens.

Critiqué depuis plusieurs semaines pour son manque d'efficacité, Kylian Mbappé a fait taire les critiques de la plus belle des manières en inscrivant un triplé sur la pelouse du Barça en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Une performance XXL qui affolé la presse mondiale. Actuellement en plein doute concernant sa prolongation ou son départ du Paris Saint-Germain, l'international français a certainement intensifié l'envie de Florentino Pérez de l'attirer à Madrid. Après avoir réglé le dossier Neymar, le PSG va faire de la prolongation de son champion du monde sa nouvelle priorité. Au cours de sa chronique sur France Bleu Paris, Stéphane Bitton n'a pas hésité à se mouiller : Paris va gagner la Ligue des Champions... avec Mbappé !

« Depuis mardi soir Kylian Mbappé est classé très haut au patrimoine du football, un peu comme un monument, la Tour Eiffel, l’Arc de Triomphe… C’est d’ailleurs une vision mondiale puisque toute la presse internationale a couvert d’éloges Kylian Mbappé après sa prestation au Camp Nou. Le PSG doit absolument tout faire pour conserver ce garçon exceptionnel. Mbappé, c’est trois V : Vitesse, Vision, Vista. Une fois lancé, il est inarrêtable. Il sait prendre les espaces et rester lucide. C’est aussi un vrai tueur. Quand il est bien servi par Marco Verratti, quand il joue simple, il est tout simplement fabuleux. Il faut le garder à n’importe quel prix. Le PSG récupérera sa mise. Mon instinct me dit que le PSG va gagner la Ligue des champions, cette année peut-être ou très prochainement, et ça se fera avec le kid de Bondy. Bien sûr il y a Neymar aussi dans cette équipe. Il ne faut pas les opposer. On garde les deux. Mais il est celui qui va le permettre » s'est enflammé le consultant. Si l'avenir de Kylian Mbappé est encore incertain, les dirigeants parisiens auraient fixé son prix à 200 millions d'euros en cas de vente. De quoi freiner la plupart des clubs européens... Sauf peut-être le Real Madrid.