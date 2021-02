Mercato : 200ME ou rien pour Mbappé ! Doha a tranché

Dans : PSG.

Au lendemain de la masterclass réalisée par Kylian Mbappé contre le FC Barcelone, la star français du PSG donne le vertige lorsque l'on parle de son possible transfert.

Toute l’Europe a vu mardi soir la copie royale rendue par Kylian Mbappé contre le Barça, et c’est peu dire que le champion du monde français du PSG suscite de l’enthousiasme et un vrai engouement. Alors que le club de la capitale a fait savoir via Leonardo qu’il travaillait à une prolongation de l’ancien Monégasque, le fait de savoir que Mbappé sera à un an de la fin de son contrat avec Paris l’été prochain commence à rendre fous les plus grands clubs. Mais selon Le Parisien, que ce soit le Real Madrid ou Liverpool, les deux principaux clubs évoqués comme des points de chute possible pour l’attaquant tricolore, celui qui voudra recruter Kylian Mbappé au mercato 2021 devra lâcher une montagne d’or. Si l’affaire doit se faire, on ne battra probablement pas les 222ME du transfert de Neymar au PSG en 2017, mais on n’en sera pas loin.

Dominique Sévérac affirme en effet que du côté de Doha on a fixé le curseur d’un possible départ à 200ME. « L'argent, c'est évidemment le nerf de tous les transferts, encore plus celui-ci. Combien le PSG va exiger ? Qui peut payer la transaction et son futur salaire, qui dépassera les 30 millions d'euros bruts annuels ? Selon nos informations, Paris n'entend pas céder son crack à moins de 200 millions d'euros. Pour les dirigeants parisiens, Qatar inclus, c'est le juste prix (...) Le futur acquéreur ne doit pas seulement racheter un an de contrat, il s'offre également la promesse de posséder le futur meilleur joueur du monde quand Messi et Cristiano Ronaldo auront vraiment baissé les armes de leur domination sans partage depuis quinze ans. Ce tarif-là ne rebute pas les quatre clubs (Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Juventus) en piste pour l'accueillir. Ils ont en théorie les fonds ou des actionnaires puissants. Mais le PSG pense que ces prédateurs, à cause de la crise financière liée au Covid, vont réfléchir à deux fois avant de s'engager dans une opération aussi massive », précise le journaliste qui suit au quotidien l’actualité du Paris Saint-Germain. L’hypothèse de voir Kylian Mbappé prolonger au PSG est cependant toujours d’actualité, des résultats comme celui de mardi au Camp Nou plaidant en faveur du club de la capitale.