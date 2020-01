PSG : Neymar, Mbappé and Co ont retourné Tuchel

Dans : PSG.

Thomas Tuchel a reconnu que le PSG allait probablement jouer avec ses quatre fantastiques en Ligue des Champions, même si le coach y met une condition.

Pas besoin d’attendre une montée en puissance, le PSG est déjà à fond en ce début d’année 2020. Les buts s’empilent et Neymar et compagnie paraissent intouchable dans l’hexagone. Une toute-puissance qui n’aura de valeur que si cela se confirme sur le plan européen, avec la double confrontation qui arrive dans un mois face au Borussia Dortmund. Pour cela, Thomas Tuchel en est désormais persuadé, il compte bien aligner, s’ils ne sont pas blessés, ses quatre fantastiques. Une décision légitime au regard du talent des joueurs concernés, mais qui pose bien évidement la question de l’équilibre de l’équipe, notamment dans le repli défensif. Des efforts sont demandés aux stars, et le technicien allemand a prévenu qu’il ne laisserait passer aucun relâchement.



« Si tout le monde est là, on peut jouer comme ça. Après cela dépend avec quel état d’esprit on joue, quelle motivation et quelle intensité. Le plus important, ce n’est pas le système mais avec l’état d’esprit », a prévenu, dans des propos retranscrits par Le Parisien l’entraineur du PSG, qui n’envisageait pas une seconde, au début de la saison, se passer d’un milieu de terrain à trois pour les gros matchs de Ligue des Champions. Mais pour le moment, Mbappé, Neymar, Icardi et Di Maria démontrent qu’ils ont les capacités pour être alignés ensemble. La Ligue 1 en fait le douloureux constat chaque week-end.