PSG : Neymar-Mbappé, 400ME pour un constat terrible

Dans : PSG.

Contre le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain devra signer un exploit pour continuer sa route en Ligue des champions. Cette fois, Neymar et Kylian Mbappé devront tenir le choc.

Lorsqu’en 2017, du côté du Qatar on a validé le double recrutement de Neymar et Kylian Mbappé, l’objectif était clair et net, gagner la Ligue des champions. En lâchant 400 millions d’euros pour s’offrir les deux stars mondiales, le propriétaire du PSG affichait clairement ses ambitions sur la scène européenne. Mais à un an de la fin du contrat des deux joueurs, et alors qu’aucun des deux n’a prolongé pour l’instant, le bilan européen du Paris Saint-Germain se résume à la finale perdue contre le Bayern Munich l’été dernier. Alors, à l’heure où l’équipe de Mauricio Pochettino va croiser la route du Champion d’Europe en titre, le duo Neymar-Mbappé est attendu au tournant d’autant plus qu’on ne sait pas si le joueur brésilien et le champion du monde seront sous le même maillot la saison prochaine. Une motivation qui habite les deux joueurs au moment où l’avenir européen du PSG va se jouer en une semaine.

Dans Le Parisien, on l’affirme, Neymar et Kylian Mbappé sont remontés comme des pendules, car ils sont déterminés à laisser une vraie trace dans l’histoire du Paris Saint-Germain avant peut-être de se séparer. « Les deux attaquants veulent effacer leur prestation du 23 août dernier, où ils avaient trop peu pesé offensivement (…) Ils aimeraient également épater le monde, montrer qu’eux deux ensemble, ça marche, qu’ils laisseront une trace commune dans l’histoire du club comme de la Ligue des champions. Pour l’instant, ce n’est pas le cas, mais il y a comme une urgence. Si l’un reste, l’autre part. Rien n’est sûr, mais on en prend peut-être le chemin, on le redoute surtout », explique Dominique Sévérac, qui pense de son côté que Kylian Mbappé a de grandes chances de faire ses valises l’été prochain. Alors que le PSG va enchaîner en une semaine l'aller et le retour face au Bayern Munich, Neymar et Mbappé n'ont plus le choix, la légende s'écrit cette semaine ou jamais.