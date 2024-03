PSG ‍: Jorge Mendes s'active pour exfiltrer Gonçalo Ramos

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En difficulté pour sa première saison au PSG, Gonçalo Ramos reste toutefois un attaquant courtisé sur le marché des transferts. L’AC Milan et l’Atlético de Madrid sont attentifs à sa situation.

Remplaçant aux yeux de Luis Enrique, Gonçalo Ramos ne vit pas une première saison de rêve au Paris Saint-Germain. Touché par un virus qui l’a affaibli, l’international portugais affiche un bilan de 9 buts et 1 passe décisive depuis le début de la saison. Maintenant que le buteur de 22 ans est totalement rétabli, le PSG attend beaucoup plus de lui d’autant que Luis Enrique compte sur lui ainsi que sur Randal Kolo Muani pour la saison à venir. Si l’ancien attaquant du FC Nantes et de Francfort veut rester et s’imposer dans la capitale française, les doutes existent quant aux envies de Gonçalo Ramos pour son avenir. L’ancien attaquant de Benfica souhaite-t-il rester au PSG la saison prochaine ?

La question se pose, d’autant que le natif d’Olhao est courtisé sur le marché des transferts. A en croire les informations de Calcio Mercato, l’Atlético de Madrid et l’AC Milan sont attentifs aux performances de Gonçalo Ramos et se sont entretenus avec son agent, qui n’est autre que Jorge Mendes. Le média italien croit même savoir que c’est le super agent portugais qui a proposé à l’Atlético et au Milan AC les services de Gonçalo Ramos, preuve que ce dernier envisage de quitter le PSG à la fin de la saison. La question est maintenant de savoir si Luis Enrique sera enclin à faire partir l’ancien buteur de Benfica alors que le club de la capitale française va déjà perdre Kylian Mbappé sur le front de son attaque. Nul doute que si l’été prochain, le départ de Ramos venait à s’ajouter à celui de KM7, le Qatar devrait alors frapper très fort pour compenser tous ces départs offensifs. Raisons pour lesquelles les rumeurs se multiplient autour de Marcus Rashford, Victor Osimhen ou encore Bernardo Silva.