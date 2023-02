PSG : Neymar, les yeux rivés sur le Carnaval de Rio

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Actuellement blessé, Neymar n'a pas poussé le vice jusqu'à profiter de son absence pour briller au Carnaval de Rio. Mais sa soeur a été la reine du bal, avec une dédicace pour son frère.

Le carnaval bat son plein à Rio de Janeiro et cela coïncide une fois de plus à une période d’indisponibilité pour Neymar, qui s’est blessé à la cheville le week end dernier contre Lille. Absent pour les prochains matchs, et probablement celui du Bayern Munich, le Brésilien du PSG n’a pas poussé le vice à aller jusqu’au Brésil pour faire un carnaval qu’il n’hésitait pourtant pas à fêter lors de ses plus jeunes années. En revanche, il était en quelque sorte présent en tant que vedette, puisque sa soeur était la reine de l’un des chars mis en avant dans ce carnaval. Rafaella Santos, qui brille sur les réseaux sociaux avec ses 6 millions d’abonnés sur Instagram, a représenté l’une des 12 écoles de samba devant plus de 70.000 spectateurs, et des centaines de milliers de téléspectateurs.

Le portrait de Rafaella un peu trop travaillé ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par RAFAELLA (@rafaella)

« Je suis ravie de participer une nouvelle fois à cette expérience, extrêmement spéciale qui est de défiler à travers Salgueiro. Entrer dans le Sapucai dans le char de la vieille garde, entendre la foule chanter en unisson, les applaudissements et la belle organisation. C'est un honneur de pouvoir représenter cette communauté incroyable qui sert d'exemple à travers le monde », a livré la soeur de Neymar, ravie de partager cette expérience qui est en effet un grand privilège au Brésil. Un énorme coup de projecteur que le joueur du PSG, passionné par cet évènement, a forcément suivi depuis Paris.

simplesmente a rafaella (irmã do neymar) no instagram e na vida real pic.twitter.com/ZXa5JmAAzL — thalita ᶜʳᶠ (@sweatbecky) February 21, 2023

Et on peut même dire qu’il était présent au Carnaval puisque sa soeur a arboré fièrement le tatouage qu’elle a fait en l’honneur de son football de frère. Si Neymar a le portrait de sa soeur sur son épaule depuis de longues années, Rafaella Santos s’est fait tatouer les yeux de son frère sous son bras gauche pour lui rendre hommage. S’il reste à savoir si Neymar a suivi les festivités en direct et donc en pleine nuit en France, l’apparition de sa soeur a aussi provoqué une polémique virale. En effet, entre les photos envoyées sur Instagram et la réalité, les internautes ont tout de même perçu un changement physique qui a provoqué débats et surtout critiques, l’usage abusif de filtre et de retouche sur les réseaux sociaux étant pointé du doigt.