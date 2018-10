Dans : PSG, Ligue 1.

Il y a un nom qui donne encore des boutons aux dirigeants du FC Barcelone, c'est celui de Pini Zahavi, l'homme qui a permis par sa toute puissance au Paris Saint-Germain de mener à son terme le transfert de Neymar pour 222ME. Là où le Barça pensait l'opération impossible à faire, l'agent israélien, considéré par certains comme étant le plus puissant du monde, a réussi son coup et a bouclé l'opération à la stupéfaction générale.

Alors, que la star brésilienne du PSG retrouve quelques couleurs cette saison, Pini Zahavi affirme que Neymar avait des circonstances atténuantes pour ses performances mitigées ces derniers mois. Et surtout il estime que le grand Neymar est de retour. « C’est normal que, quand tes performances ne sont pas à la hauteur de tes attentes, tu ne sois pas pleinement heureux. La blessure a été un vrai coup dur pour lui, elle l’a beaucoup affecté. Mais je savais que ça allait revenir, c’est encore un jeune joueur (..) Il a fait une course contre la montre pour retrouver toutes ses aptitudes mais il n’était pas totalement prêt. Le Mondial a été très difficile à vivre pour lui. Mais ce que vous avez vu en Russie, c’est un joueur qui sortait de blessure. C’est injuste de le juger là-dessus, confie, dans L'Equipe, l’agent israélien, qui a de bonnes nouvelles. Vous pouvez dire qu’il est de retour et c’est une excellente nouvelle pour le monde du football. Il revient simplement à son niveau. Neymar redevient celui qu’on a toujours connu, un génie du foot. »