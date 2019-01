PSG : Neymar lance l'opération anti-Barça pour garder Rabiot à Paris !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Le départ d'Adrien Rabiot du Paris Saint-Germain pour le FC Barcelone est toujours aussi évident, même si pour l'instant on ne sait pas si le milieu de terrain fera ses valises d'ici la fin du mercato d'hiver ou s'il attendra sur le banc du PSG jusqu'à la fin de saison. Mais si l'on en croit certains médias espagnols, du côté du club de la capitale on veut essayer de changer la trajectoire d'Adrien Rabiot, et surtout de parvenir à ce qu'il ne signe pas gratuitement au Barça, mais plutôt dans un autre club qui lâchera quelques millions d'euros dès ce mois de janvier. Et pour parvenir à faire changer d'avis Adrien et Véronique Rabiot, c'est Neymar en personne qui serait entré dans la danse.

Selon Don Balon, la star brésilienne du Paris Saint-Germain tente de convaincre Adrien Rabiot que signer au FC Barcelone, un club qu'il connaît bien, serait une grosse erreur pour la suite de sa carrière. « Neymar tente d’arrêter ce transfert par tous les moyens à sa disposition. Ainsi, il a fait savoir à Adrien Rabiot qu’en signant à Barcelone il allait devoir subir une énorme concurrence en milieu de terrain et qu'il y aurait une rotation à son poste en raison de l’importance de l’effectif du Barça dans un secteur de jeu qui est le moteur des Catalans », affirme le média espagnol, qui voit Neymar tenter lui aussi de se venger du FC Barcelone d'où il est parti en 2017 avec quelques casseroles.