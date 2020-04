PSG : Neymar lâche 900.000 euros pour lutter contre le Coronavirus

Dans : PSG.

Neymar multiplie les opérations afin de participer à la lutte contre la pandémie de Coronavirus. Un don de 900.000 euros effectué auprès de l’UNICEF principalement a été révélé par la télé brésilienne.

Très présent sur la scène médiatique depuis son départ pour le Brésil, Neymar se montre sur tous les fronts. L’attaquant du PSG se met souvent en avant pour son travail physique afin de garder la forme. Mais depuis quelques jours, la superstar du Paris Saint-Germain multiplie les actions pour sensibiliser la population aux gestes barrières, se tient informé de l’actualité de l’épidémie, et joint le geste avec plusieurs opérations pour aider à combattre la pandémie. Après avoir mis en enchères des maillots de foot portés par lui-même pour en reverser les bénéfices, l’ancien barcelonais est venu en aide aux populations défavorisées du Brésil de Sao Paulo et Rio de Janeiro pour s’équiper, s’alimenter et se vêtir en cette période encore plus difficile.

Et ce vendredi, la presse brésilienne, et notamment la chaine de télévision SBT annonce que Neymar a fait un don de 5 millions de réais (quasiment 900.000 euros) à différentes associations, dont principalement l’UNICEF et un groupe d’artistes menant un fonds de solidarité au Brésil. Interrogé, son service de communication n’a pas souhaité commenter cette information, refusant de confirmer ou nier ce don qui n’est pas resté anonyme très longtemps, et démontre que Neymar n'hésite pas à mettre la main à la poche pour participer à la lutte contre la pandémie de Covid-19.