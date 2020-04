PSG : Neymar prévient, il va revenir très fort

Dans : PSG.

Neymar est sorti de son silence pour faire le point sur sa situation en direct du Brésil, et assurer au PSG qu’il n’était pas en vacances.

Parti de France pour se confier dans l’une de ses luxueuses villas au Brésil, Neymar met le paquet. Et pas seulement à l’entrainement comme il aime le faire savoir sur les réseaux sociaux. C’est aussi le cas dans sa communication, où son agence dédiée lui a donné la parole, pour des propos expliquant à la fois sa solidarité avec les problèmes actuels dans le monde, mais aussi son envie d’être toujours au plus haut niveau quand le football reprendrait ses droits.

« Nous espérons que nous pourrons surmonter ce moment tragique et que nous pourrons tous reprendre nos activités dès que possible. J'ai regardé les nouvelles de la pandémie de coronavirus partout dans le monde. Le moment est à protéger nos familles et attendre que tout passe, car cela passera. En particulier, je profite de ce moment de distanciation sociale pour maintenir ma forme physique. Ricardo a préparé un programme d'entraînement intense pour que je sois prêt dès le retour des compétitions », a promis un Neymar qui a ensuite laissé entendre qu’il espérait retrouver le PSG au niveau où il était avant l’interruption, c’est à dire leader de son championnat et qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Une sortie qui démontre en tout cas que Neymar a bien l’intention de rester sage et en forme pendant cette pause forcée, ce que les supporters parisiens apprécieront certainement.