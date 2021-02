PSG : Mbappé en guerre contre Paris, Madrid fantasme

Dans : PSG.

Toujours déterminé à recruter Kylian Mbappé cet été, le Real Madrid se rend compte de la complexité du dossier en pleine crise sanitaire. L’opération pourrait être reportée à l’année prochaine, en espérant que l’attaquant ne prolongera pas son contrat d’ici là.

La démonstration de Kylian Mbappé au Camp Nou mardi ne fait les affaires de personne en Espagne. Sans parler des dégâts causés au FC Barcelone, l’incroyable performance de l’attaquant du Paris Saint-Germain n’arrange pas non plus le Real Madrid. Et pour cause, même s’il arrive à un an de la fin de son contrat, la cote du Français a encore augmenté sur le marché des transferts. Un coup dur pour la Maison Blanche affaiblie par la crise sanitaire sur le plan économique.

Le Real impuissant pour cet été

C’est pourquoi le média espagnol ABC se montre pessimiste pour le club madrilène. Le champion d’Espagne ne serait pas du tout en mesure de lui payer un salaire brut annuel à 50 millions d’euros sur six ans. Et n’aurait pas non plus les moyens de verser 150 millions d’euros pour transfert. A noter que le quotidien Le Parisien, lui, évoque plutôt un montant minimum de 200 millions d’euros afin de satisfaire la direction francilienne.

Quoi qu’il en soit, le Real Madrid ne pourra pas s’aligner, d’où son idée de repousser l’opération à l’année prochaine en espérant que sa cible ne prolongera pas son contrat. Ainsi, Kylian Mbappé serait libre et les Merengue réaliseraient un gros coup ainsi qu’une belle économie. Reste à savoir si l’international tricolore serait prêt à quitter le Paris Saint-Germain dans ces conditions. Nul doute que ses dirigeants n’apprécieraient pas…