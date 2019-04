PSG : Neymar imite Beckham et pas Cristiano Ronaldo, il va le payer cher

Dans : PSG, Ligue 1.

En se rendant à Turin pour une publicité jeudi, à deux jours de la final de la Coupe de France, Neymar a contrarié Thomas Tuchel.

L’entraîneur du Paris Saint-Germain n’a pas ouvertement critiqué son milieu offensif. Mais dans sa réaction, on devine assez facilement que la virée du Brésilien ne lui a pas plu. Et le technicien n’est pas le seul agacé. De son côté, Ludovic Obraniak regrette le manque de professionnalisme de Neymar, qui plus est au sein d’un club qui ne le recadre pas avant d’affronter Rennes ce samedi.

« On le voit encore dans la préparation de ce match, toutes les conditions ne sont pas réunies pour que cette équipe puisse un jour passer un cap dans la conduite, a constaté le consultant de RMC. Sur le cas Neymar, on peut encore se poser un paquet de questions quand même. Comment on gère le cas Neymar ? On comprend plus ou moins qu’il vient parce qu'il veut gagner le Ballon d'Or et la Ligue des Champions à Paris, parce que ça n'a jamais été fait. »

Obraniak prévient Neymar

« Mais à un moment donné, est-ce que ce garçon ne peut pas se dire : "est-ce que j'ai envie d'être Beckham ou bien Messi ou Ronaldo ?" Être un grand champion, ça demande un tas de sacrifices mais aussi une hygiène de vie. Je parle de toute cette énergie que ça pompe à un moment ou à un autre. Tu as 27-28 ans, tu as beau faire ce que tu veux, quand tu n'a pas l'hygiène de vie d'un mec comme Ronaldo, les années passent et elles pèsent », a prévenu l’ancien Lillois, qui annoncerait presque le déclin à venir de Neymar.