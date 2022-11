PSG : Neymar furieux, ces accusations le rendent fou

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

De l'avis de tous, Neymar a retrouvé son vrai niveau en cette première partie de saison avec le PSG. Co-meilleur buteur de Ligue 1, le Brésilien a rarement évolué à ce niveau à Paris. Certains diraient même jamais, mais Neymar trouve cette affirmation abusive.

Cette saison, les supporters du PSG peuvent admirer une MNM au top de sa forme. Chacune des trois stars offensives est à la hauteur, y compris Neymar. Pourtant, beaucoup avaient déjà enterré le Brésilien après des derniers mois plus marqués par ses excès hors-terrain que par ses performances sur les pelouses de Ligue 1 et de Ligue des champions. Il s'était même murmuré que le PSG voulait s'en débarrasser au plus tôt, l'été dernier, avec l'insistance de son coéquipier Kylian Mbappé. Or, pas du tout ébranlé par cela, Neymar a repris cette saison avec beaucoup plus de sérieux au sein du PSG.

Neymar était toujours au top, les blessures l'ont juste embêté

Les statistiques sont sans appel. Neymar a marqué onze fois en Ligue 1 et a délivré neuf passes décisives. Toutes compétitions confondues, il en est à 15 buts et 12 passes décisives. Un bilan impressionnant d'autant qu'il est souvent complété par des gestes techniques de grande classe. Neymar apparaît presque comme l'homme fort du trio offensif parisien. Les supporters parisiens et les observateurs sont évidemment satisfaits de voir enfin Neymar au niveau attendu, ce qui ne fut pas toujours le cas depuis son arrivée au PSG en 2017. Une théorie qui ne plaît guère au joueur, lequel pense avoir été touché par de trop nombreuses blessures pour être au top sur les cinq dernières années.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

« J’ai bien commencé la saison, mais toutes mes saisons avec le PSG ont été bonnes, si on regarde les chiffres. La différence, c’est que j’ai eu des blessures graves au cours des dernières saisons et j’ai été absent pendant longtemps cela m’attriste. Je suis un gars différent et heureux. Je n’aime pas parler de moi, je n’aime pas me présenter comme le meilleur. J’aime jouer au football, j’aime gagner. J’aime être meilleur que je ne le suis chaque jour. J’aime aider mes coéquipiers, c’est le principal. J’espère que mon nom sera gravé dans l’histoire du football. Si ce n’est pas dans le football, alors dans la vie de quelqu’un », a t-il indiqué auprès du média brésilien Globo. Presque un cri du cœur de la part de Neymar. Avec la coupe du monde 2022 et la Ligue des champions à venir, il aura les occasions de le prouver et d'inscrire définitivement son nom dans la légende du PSG.