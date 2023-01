PSG : Neymar et un problème à la cheville, Galtier confirme

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Absent de l’entrainement ce jeudi, Neymar va profiter des prochains jours pour soigner sa cheville en compagnie du staff médical du PSG.

Pourtant, le Paris SG n’a pas hésité à l’utiliser dès son retour du mondial, notamment avec le match face à Strasbourg où il a été expulsé. Mais visiblement, les séquelles de sa sérieuse blessure face à la Serbie sont toujours là, au point de provoquer cette pause dans la saison du Brésilien. Une coupure prévue selon Christophe Galtier, qui a assuré que tout était sous contrôle, même si cela signifie qu’il y a bien une gêne ou une nécessité de renforcer la cheville désormais.

« L’absence de Neymar était prévue depuis un certain moment, comme pour tous les joueurs partis au Mondial. Les joueurs ont été bilantés par notre staff médical. Il a eu une grosse entorse de sa cheville et c’était dans cette période qu’il fallait traiter sa cheville », a livré l’entraineur du PSG, pour qui le retour express de Neymar afin soigner sa cheville pendant la Coupe du monde au Qatar a tout de même eu des conséquences. L’idée est désormais de ménager le Brésilien, qui sera probablement absent face à Châteauroux ce vendredi, et va pouvoir faire une pause d’une bonne semaine afin de laisser reposer sa cheville.