PSG : Neymar et Tuchel, c’est « je t’aime, moi aussi » à Paris

Dans : PSG.

Maintenant que toutes ses stars offensives sont disponibles, Thomas Tuchel doit gérer le temps de jeu et les égos de chacun, à commencer par Neymar et Kylian Mbappé.

Avec l’international français, les choses ne se passent pas comme dans le plus merveilleux des mondes. Et pour cause, Kylian Mbappé n’a pas apprécié, mais alors pas du tout, d’être remplacé avant la fin du match contre Nantes, puis sur la pelouse de Montpellier trois jours plus tard. Vexé, l’ancien buteur de Monaco n’entretient pas une relation très fluide avec son entraîneur. Tout semble en revanche plus simple entre Thomas Tuchel et Neymar. En effet, L’Equipe indique en ce début de semaine que tout roule entre l’Allemand et le Brésilien.

« Dans l’entourage du Brésilien, on indique que sa relation avec son entraîneur reste bonne et empreinte de confiance » indique le média, pour qui il n’y a donc pas l’ombre d’un problème entre Neymar et Thomas Tuchel, malgré le comportement jugé comme provocateur du Brésilien selon certains observateurs et adversaires. Visiblement, l’ex-star du FC Barcelone n’a donc pas tenu rigueur à son entraîneur, lequel avait déclaré sans langue de bois qu’il n’avait pas apprécié son voyage à Madrid pour assister à la Coupe Davis le 19 novembre dernier. Cela représente tout de même une bonne nouvelle pour le PSG, qui a tout intérêt à s’éviter les polémiques inutiles s’il veut passer un cap en Ligue des Champions.