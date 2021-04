PSG : Neymar, et s'il portait un coup fatal à Leonardo ?

Dans : PSG.

La presse espagnole évoque une volonté de Neymar de ne pas prolonger au PSG pour partir libre en 2022 et rejoindre son ami Lionel Messi au Barça.

Le PSG est peut-être à un tournant crucial de son histoire version QSI. Recrutés en 2017, ses deux stars Neymar et Kylian Mbappé arriveront en fin de contrat en juin 2022. Alors que la situation de l'attaquant français est incertaine compte tenu de l'intérêt pressant du Real Madrid, celle du Brésilien semblait quasiment réglée. Pourtant, la presse espagnole imagine un incroyable retournement de situation dans le dossier Neymar, dans lequel Lionel Messi aurait un rôle capital. Dimanche matin, Telefoot affirmait qu'un accord avait été trouvé entre le joueur et le PSG pour une prolongation jusqu'en 2026, sans grosse augmentation de salaire. Pourtant, aucune officialisation n'a encore eu lieu. Et pour les médias espagnols, cela n'a rien d'un hasard.

Le choix de Messi décisif pour Neymar

Neymar n'a jamais caché son envie de rejouer avec Lionel Messi, lui envoyant même plusieurs appels du pied pour que l'Argentin le rejoigne à Paris. Mais alors que le départ de La Pulga semblait inévitable il y a encore quelques semaines, la donne a changé. Avec une équipe du FC Barcelone à nouveau compétitive et à la lutte pour le titre en Liga, le sextuple ballon d'Or pourrait se laisser convaincre par la nouvelle direction et finalement rester au Barça. Un choix qui pourrait avoir une influence directe sur l'avenir de Neymar au PSG.

Dimanche, le journal catalan ARA affirmait que Neymar paralysait volontairement sa prolongation avec le PSG. Sa volonté est claire : rejouer avec Lionel Messi. « Ney' comprend que Leo ne quittera pas Barcelone, il veut donc revenir dans l'équipe du Barça pour reformer son duo magique avec l'enfant de Rosario » écrivait notamment le média. El Chiringuito, célèbre émission de football en Espagne, va plus loin en expliquant que Neymar serait prêt à disputer sa dernière année de contrat sous le maillot parisien pour partir libre en 2022, et ainsi rejoindre le Barça gratuitement. Parti du FC Barcelone en se faisant quelques ennemis en 2017, le clan Neymar aurait contacté les dirigeants Blaugranas pour prendre la température sur un éventuel retour. En cas de refus, le Brésilien prolongera à Paris selon la presse espagnole. Un nouveau casse-tête dont Leonardo se serait bien passé à maintenant deux jours du choc contre le Bayern.