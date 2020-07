PSG : Neymar et Paris, l'amour est là, elle le dit

Dans : PSG.

Tandis que les rumeurs sur l'avenir de Neymar circulent toujours, une de ses compatriotes affirme que la star brésilienne se sent mieux que jamais à Paris.

Depuis trois ans, et sa signature au Paris Saint-Germain, Neymar fait l’objet d’incessantes rumeurs sur son désir de repartir à Barcelone. Il faut cependant l’admettre, le Brésilien n’a rien fait pour éviter ces ragots, son attitude lors du mercato estival 2019 étant même propice à alimenter la chronique, Neymar multipliant les messages subliminaux pour bien faire comprendre qu’il souhaitait bouger. Mais, tandis que la presse sportive madrilène affirme ce dimanche que l’attaquant du PSG a négocié un bon de sortie lors de ce marché des transferts 2020 qui va s’éterniser, Isabela Pagliari prend une position à l’inverse des médias espagnols. Proche du clan Neymar, la journaliste brésilienne affirme que jamais son compatriote ne s’est senti aussi bien au Paris Saint-Germain.

Outre Neymar, c’est l’ensemble du groupe de Thomas Tuchel qui vit bien et ne le cache pas. De quoi renforcer le désir de Neymar de briller au PSG. « Après la reprise au Paris Saint-Germain, je vois des joueurs qui profitent et qui sont très heureux. Neymar, Mbappé, Verratti partagent des choses sur les réseaux sociaux et montrent qu'ils se préparent pour les matchs qui arrivent. En dehors des entraînements, il faut savoir que les joueurs s'entendent très bien. C'est un groupe très uni et qui l'a encore démontré cette semaine lors de l'anniversaire de Leandro Paredes. Tout l'effectif était là et cela envoie un signal sur la force et l’union au sein des joueurs parisiens. Un autre signal intéressant c'est lorsque Neymar a rejoint Marco Verratti à Saint-Tropez, alors que le joueur pouvait rester au Brésil plus longtemps. Mais Neymar a souhaité revenir afin de partager des moments avec des joueurs du PSG avant la reprise. C'est un signe fort de l’intégration de Neymar à Paris », a confié, sur Europe 1, la journaliste brésilienne, pas vraiment convaincue que l’attaquant de la Seleçao est pressé de quitter le club de la capitale.