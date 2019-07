PSG : Neymar et Paris c'est fini, la star du PSG insiste !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Neymar a fait son grand retour lundi au Paris Saint-Germain, le Brésilien étant même le premier à diffuser des photos où on pouvait le voir en action au sein des installations du club de la capitale. Et même si l'attaquant ne sera évidemment pas du déplacement que le PSG fait ce mardi pour son premier match de préparation, ce sera contre Dresde, c'est sa situation qui est LE sujet du moment pour les supporters du Paris SG. Mais à priori le feuilleton Neymar Jr est loin d'être terminé, car si le Brésilien a bien confirmé lundi lors d'une brève rencontre avec Leonardo qu'il voulait absolument quitter le PSG lors de ce mercato, aucune offre n'est parvenue à Nasser Al-Khelaifi.

Et forcément cela commence à tendre tout le monde comme l'explique Le Parisien. « Selon l'entourage du joueur, Neymar a clairement répété face à Leonardo son envie de départ dès cet été, sans mentionner toutefois précisément le FC Barcelone. Contacté à ce sujet, le PSG n'a pas souhaité apporter plus de commentaires. Les envies d'ailleurs du joueur seraient ancrées depuis des mois. Dans l'esprit de Neymar, les derniers jours n'ont fait que renforcer, semble-t-il, ce dessein catalan. Lui et son père auraient en effet peu goûté la stratégie de communication du club, assez démonstrative à leurs yeux, autour de son absence à la reprise de l'entraînement », explique le quotidien francilien, qui précise que dans le camp Neymar on pense que cette communication à charge du Paris Saint-Germain n'avait pour but que de ternir l'image de Neymar. Pourtant, s'il s'agit de salir son image, la star brésilienne du PSG s'y prend déjà bien sans l'aide de personne.