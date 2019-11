PSG : Neymar et Paris, Al-Khelaifi a un atout XXL

Dans : PSG.

Son retour a fait l’unanimité comme rarement pour un dirigeant, tout club confondu. Leonardo a immédiatement été à pied d’oeuvre au PSG, avec un programme chargé et des premières missions parfaitement remplies.

Notamment celle de conserver Neymar dans l’effectif du Paris Saint-Germain, ce qui n’était pas gagné sachant que le Brésilien venait de confier à Antero Henrique, puis de répéter directement à Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo, qu’il souhaitait quitter le PSG, sous-entendu pour revenir au Barça. Mais le nouveau directeur sportif n’a pas flanché, et a même très rapidement pris la parole pour recadrer son compatriote. C’est exactement pour ce genre de positionnement ferme à la défense de l’institution que Leonardo a été prié de faire son retour, raconte Zico, légende du football brésilien sur RMC Sport.

« C'est Nasser qui a eu l'idée de son retour. Il avait besoin de sang frais. Il avait besoin de quelqu'un à ses côtés pour faire comprendre à Neymar qu'il fallait penser à jouer au football », a fait savoir l’ancien meneur de jeu du Brésil, pour qui il fallait quelqu’un de la trempe de Leonardo pour faire comprendre à Neymar que son intérêt était de se remettre la tête à l’endroit et de se concentrer sur sa saison au PSG. Pour le moment, la mission est accomplie pour Leonardo, qui a en plus réussi d’autres coups sur le marché des transferts, tout en n’hésitant pas à prendre la parole quand le besoin s’en faisait sentir, ce qui n’était plus du tout le cas de Nasser Al-Khelaïfi ces derniers temps.