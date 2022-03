PSG : Neymar et Messi vendus, le Qatar ouvre la porte !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Au contraire de Kylian Mbappé, que le PSG souhaite absolument prolonger, Neymar et Lionel Messi ne seront pas retenus cet été par le club parisien.

Eliminé de la Ligue des Champions dès les huitièmes de finale cette saison, le Paris Saint-Germain a pris un gros coup sur la tête. La refonte de l’effectif semble indispensable lors du mercato estival afin de repartir sur un nouveau cycle et espérer de meilleurs résultats sur la scène européenne. La priorité des dirigeants du PSG est logiquement la prolongation de Kylian Mbappé, que le Qatar souhaite mettre au centre du projet. A contrario, les dirigeants parisiens n’excluent plus les départs de Neymar ainsi que de Lionel Messi. En effet, à en croire les informations de l’insider Abdellah Boulma, la direction du Paris Saint-Germain a conscience que le Brésilien et l’Argentin sont sur la fin de leur carrière et que leurs gros salaires pourraient être un frein dans la refonte de l’effectif.

Neymar et Messi vendus pour garder Mbappé ?

Les cas Neymar et Messi ont récemment été discutés en interne. En l’etat, les deux joueurs ne seraient pas retenus en cas d’offres satisfaisantes. Ces départs, bien que difficilement réalisables, pourraient selon les dirigeants faciliter la prolongation de #Mbappé. https://t.co/CDxpttvV1b — Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) March 29, 2022

A en croire l’insider, les cas de Neymar et de Lionel Messi ont très récemment fait l’objet de débats entre les hauts dirigeants du Paris Saint-Germain. Il en a été conclu qu’en cas de belle offre sur le marché des transferts, Neymar et Lionel Messi ne seront pas retenus. Reste maintenant à voir si des offres arriveront pour ces deux trentenaires aux émoluments XXL, ce qui est loin d’être garanti. Et pour cause, ces deux transferts semblent « difficilement réalisables » selon le journaliste, qui affirme que les départs des anciens Barcelonais faciliteraient grandement la prolongation de Kylian Mbappé. D’abord d’un point de vue financier car cela offrirait plus de latitude aux dirigeants du PSG. Mais également sportivement, le champion du monde français n’estimant plus que les présences de Neymar et de Lionel Messi sont des atouts pour le PSG dans la quête d’une première Ligue des Champions.

Be your hero pic.twitter.com/4DzpdZWx8h — Neymar Jr (@neymarjr) March 27, 2022

Ces dernières semaines, la presse espagnole a parfois évoqué le départ de Neymar. Le site Todo Fichajes écrivait notamment que le n°10 du Paris Saint-Germain ne serait pas contre un départ en cas de proposition d'un club de Premier League. Dans cette optique, Manchester United avait manifesté un mince intérêt, sans ouvrir pour autant de discussions avec le PSG ni avec l'entourage de Neymar. A ce jour, un départ du Brésilien semble très délicat à imaginer au vu de son salaire et de sa méforme physique. Au sujet de Lionel Messi, sous contrat avec Paris jusqu'en juin 2023, la donne est similaire. L'international argentin aimerait prouver à l'Europe du football qu'il est capable de s'imposer dans un autre club que le FC Barcelone, ce qui n'incite pas à penser qu'il va partir cet été. Même si les Etats-Unis, et notamment l'Inter Miami de David Beckham, lui font les yeux doux depuis plusieurs semaines maintenant...