PSG : Neymar et Mbappé vers l’Espagne, Tebas a une intuition

Depuis le mercato estival 2017, avec les signatures de Neymar et Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain fait des envieux.

Beaucoup de clubs rêveraient de compter les deux stars parisiennes dans leurs effectifs respectifs, à commencer par le Real Madrid et le FC Barcelone, souvent cités parmi leurs admirateurs dans des rumeurs assez folles. Et pourtant, ces bruits de couloir font saliver Javier Tebas. Toujours présent lorsqu’il s’agit de taper sur le PSG, le patron de la Liga croit pressentir les arrivées des deux attaquants dans son championnat dès le mercato à venir.

« Espérons que la saison prochaine, Neymar et Mbappé soient tous les deux en Liga, a confié le dirigeant espagnol à Mundo Deportivo. Cela donne la sensation que quelque chose d’important va se passer l'été prochain. Ce sont deux joueurs qui ne peuvent aller que dans de grands clubs et il se peut que quelqu’un garde de l’argent et puisse attirer une grande star. » Quelqu’un comme Florentino Pérez, le président du Real qui n’a toujours pas remplacé Cristiano Ronaldo…