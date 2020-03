PSG : Neymar et Mbappé trollent Haaland, Kimpembe applaudit

Dans : PSG.

Neymar, Mbappé et tous les joueurs du PSG se sont moqués de Dortmund et de son attaquant vedette après la victoire en Ligue des Champions. Mérité ou présomptueux ?

Bourreau du PSG lors du match aller, Erling Haaland a en revanche très peu pesé sur la rencontre retour. Bien pris par la paire Kimpembe-Marquinhos, qui ne l’a pas laissé respirer, le Norvégien n’a pas pu faire parler ses qualités. Résultat, Dortmund a été bien timoré offensivement, et le PSG s’est imposé 2-0, laissant le Borussia sur le carreau. S’en est suivie une célébration prolongée sur la pelouse entre joueurs, avec les supporters restés aux abords du Parc des Princes, puis dans les vestiaires et enfin sur les réseaux sociaux. Cela a chambré sec, et notamment Erling Haaland, sur sa célébration « zen » et surtout ses propos entre le match aller et le match retour, qui ont visiblement beaucoup motivé les joueurs du PSG. Néanmoins, le chambrage prononcé à ce point pour une victoire en 1/8e de finale de Ligue des Champions a pu choquer et passer pour un manque d’humilité criant, mais Presnel Kimpembe, comme son frère, trouve cela très logique.



« Ce sont de grands joueurs, maintenant, je vais le dire, ils ont perdu leur humilité ! Parce qu’après leur victoire chez eux à l’aller, ils ont mis beaucoup de tweets, beaucoup d’instagrams, beaucoup de paroles, beaucoup de ceci, de cela, que ce soit leur directeur sportif, les joueurs, le compte Instagram officiel du club... Voilà. On l’a tous vu. On a gardé ça dans un coin de nos têtes et je pense que ça nous a tous boostés. Ça nous a aussi permis d’avoir cette petite rage dans un coin de nos têtes. Et ça nous a porté profit », a assuré le défenseur champion du monde, qui en connait un rayon sur l’absence d’humilité, lui qui avait avoué après le fiasco face à Manchester United avoir « pris ce match à la légère ».