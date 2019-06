PSG : Neymar et Mbappé ont un deal en béton, Pierre Ménès y croit

Dans : PSG, Mercato.

L’heure est aux interrogations en ce qui concerne l’avenir de Neymar au PSG. L’attaquant brésilien a bien d’autres préoccupations que de démentir les rumeurs sur son avenir, mais en Espagne comme en France, la presse voit déjà un coup de théâtre se dessiner pendant l’été, avec le départ du numéro 10 vers la Liga. Un scénario que Pierre Ménès ne corrobore pas, lui qui estime que Neymar ne pense vraiment pas à changer de club à l’heure actuelle, et qu’il a bien l’intention, au moins une année encore au moins, de faire marcher son duo avec Mbappé pour enfin connaître le succès au Paris Saint-Germain.

« J’ai l’impression que l’on va en bouffer du Neymar… La tendance serait à un retour à Barcelone, avec un échange de plusieurs joueurs et peut-être même la porte ouverte vers Antoine Griezmann. Maintenant, est-ce que Neymar va accepter de baisser son salaire ? Et puis surtout, qu’est-ce qu’il en pense Neymar ? Evidemment en ce moment, il a autre chose à faire que de parler foot car je pense qu’il est plutôt concentré sur son affaire de viol présumé. Donc, on ne sait pas ce qu’il pense, on ne sait pas ce que Leonardo pense… Alors évidemment, si on écoute la presse espagnole qui s’est déchaînée suite au papier de L’Equipe, tu penses… Quand tu as dix pages à faire par jour sur le Barça, tu as intérêt à broder et si tu n’y arrives pas, tu inventes... Moi, j’étais resté sur l’idée qu’il y avait un pacte entre Neymar et Mbappé pour rester un an de plus au PSG. Donc avant de s’enflammer, avant de vendre du papier, il faut être prudent et attendre », a livré le consultant sur Yahoo Sport. Un deal qui a de grandes chances de tenir, Neymar étant pour l’heure trop cher pour l’ensemble des clubs européens qui penseraient pouvoir le recruter.