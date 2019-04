PSG : Neymar et Mbappé mettent Antero Henrique dans le dur

Dans : PSG, Mercato.

Il ne faudra pas compter sur le jackpot de la Ligue des Champions cette saison à Paris. Le PSG est une nouvelle fois sorti trop tôt et malgré les beaux coups au niveau du marketing et du sponsoring, le club de la capitale va avoir besoin, comme la saison dernière, de vendre rapidement des joueurs. Ce mardi, Le Parisien rappelle ainsi que l’UEFA oblige le Paris Saint-Germain à récupérer 60 ME en cession de joueurs d’ici au 30 juin. Une contrainte presque habituelle pour Antero Henrique, qui est chargé de faire entrer rapidement l’argent dans les caisses. Car aux yeux de l’UEFA, le budget du PSG n’est toujours pas équilibré, et les comptes sont quand même bien plombés par les coûts que représentent toujours les achats de Kylian Mbappé et Neymar en 2017.

Le quotidien francilien a fait les comptes, et chaque année, le PSG lâche 160 ME pour avoir les deux stars dans son effectif. Il y a 80 ME liés à l’amortissement des frais de transfert, et 80 ME en salaires et charges pour le champion du monde et le Brésilien à eux seuls. Pour s’offrir ces deux joyaux sur le long terme, le directeur sportif doit donc continuer à dégraisser, même si le travail est en partie déjà réalisé puisque 35 ME sont entrés dans les caisses avec les vente de Lo Celso et Krychowiak. Les départs de Meunier et Nkunku devraient aider à finaliser cet objectif qui permettra ensuite au PSG de pouvoir se concentrer sur le recrutement au mois de juillet.