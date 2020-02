PSG : Neymar et Mbappé, la déclaration choc du boss !

Dans : PSG.

Le directeur sportif brésilien du Paris Saint-Germain a spectaculairement confié tout son bonheur de pouvoir compter sur Neymar et Kylian Mbappé au PSG. Une déclaration d'amour qui va compter.

Si certains se posaient des questions sur la situation actuelle de Neymar et Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, Leonardo a répondu de manière très spectaculaire. Dans un énorme exercice de communication, en direct dimanche soir sur Canal+, le directeur sportif brésilien a confié tout le bonheur qu’il avait de voir les deux stars porter le maillot du PSG, et Leonardo a regretté qu’en Ligue 1 on fasse la fine bouche. Pour le dirigeant parisien, il est clair que Neymar et Mbappé sont deux des meilleurs footballeurs de la planète et qu’en plus ils ont une attitude remarquable quoi que certains aient voulu dire.

Pour Leonardo, l’heure est venue de faire savoir à l’attaquant brésilien et au champion du monde français, que le Paris Saint-Germain les aimait, un signal évidemment très fort où moment où le Qatar espère prolonger Kylian Mbappé et Neymar, et que la concurrence venue du Real Madrid et du FC Barcelone s’intensifie. « Neymar est né comme ça, c'est Dieu qui lui a donné le talent et ce qu'il fait est énorme (…) Si on parle du terrain, qu'est-ce qu'on dit de Neymar ? Aujourd'hui, il est très engagé au PSG, très heureux et c'est un joueur fantastique, il est très en forme. On est content de l'avoir et c'est merveilleux. Comme on est content d'avoir aussi Kylian Mbappé. C'est une autre chose. Mbappé, j'ai même entendu des choses au niveau personnel sur lui et, ça, ça me gêne. Si un joueur sort du terrain énervé et est en discussions avec l'entraîneur, OK, c'est une faute, on en parle en interne mais on va régler ça. Après, dire que c'est un enfant gâté ou ceci ou cela, je ne l'accepte pas. Parce que c'est une personne adorable, une personne elle aussi très engagée et c'est un joueur fantastique. On fait un jeu : qui sont les 5 meilleurs joueurs du monde pour vous ? (...) Les meilleurs joueurs du monde ? Dans le Top 5 mondial, il y en a un de 35 ans (Cristiano Ronaldo), un de 32 ans (Lionel Messi), il y a Salah et les deux autres que sont Neymar et Mbappé, ils ont 28 ans et 21 ans et on a ces deux joueurs au PSG. Il n'y a que nous qui avons ces deux joueurs. Je suis un directeur sportif heureux et content parce qu'on a deux des meilleurs joueurs au monde », a lancé un Leonardo, auteur d’un énorme numéro de communication, puisqu’il a dialogué avec les journalistes et les consultants de Canal+ comme si c’était lui qui gérait l’émission. Neymar et Kylian Mbappé apprécieront probablement cet exercice de leur boss.